Lörrach Lichter in der Dunkelheit

Lörrach (was). Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stehen hierbei die Menschen in Jordanien, die viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen haben. „Acht Jahre nach Kriegsausbruch in Syrien haben die Betroffenen ihre Belastbarkeit schon lange erreicht“, schilderte Schemel. Von den eingenommenen Spenden gehen deshalb 50 Prozent zu diesem Zweck an Caritas International, während die andere Hälfte beim Kreisverband verbleibe und von Armut und Obdachlosigkeit bedrohten Menschen im Landkreis zugute komme, so Schemel.

Schirmherren der Aktion waren auch in diesem Jahr Landrätin Marion Dammann und Oberbürgermeister Jörg Lutz, die ebenfalls vor dem Entzünden der Kerzen ein paar Worte sprachen. So ging Dammann näher auf die Situation in Jordanien ein, wo Infrastruktur fehle und es deshalb große Probleme auf dem Wohnungsmarkt oder im Bildungssektor gebe. Mit Blick auf die Geflüchteten im Landkreis ergänzte sie: „Ich wünsche mir, dass wir die Integration schaffen und sich unsere Mitbürger hier zu Hause und heimisch fühlen.“