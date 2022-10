Lörrach Lidl will zwölf Meter hohe Wand bauen

Seit Oktober folgten eine Vielzahl an Verhandlungen: Die Stadt will eine mehrgeschossige Nutzung, Lidl eine Befreiung von der Höhenfestsetzung, um eingeschossig zu bauen. Die Stadt spricht von „zähen schwierigen Verhandlungen“. Kollegen aus Städten in der Region würden von ähnlichen Erfahrungen berichten. Positive Beispiele für Lidl-Filialen gebe es bei Neuansiedlungen und bei Erweiterungen der Verkaufsfläche. „Zum Schutz unserer Zentren wollen wir in Lörrach keine Erweiterung der Verkaufsflächen an den bestehenden Lidl-Standorten“, so die Verwaltung.

An der Tumringer Straße

Den Lebensmitteldiscounter an der Tumringer Straße will Lidl zudem erweitern. Über eine Veränderungssperre sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans ist die Stadt dabei, die Nutzung zu regeln. „Wir sind aktiv geworden.“

Weitere Diskussion

Nach Bekanntwerden der Lidl-Pläne Ende Oktober hatten die Grünen deutlich Kritik geäußert. Fraktionssprecherin Margarete Kurfeß legte im Rat nach, gerade mit Blick auf die Zwölf-Meter-Wand. Zu einer Diskussion kam es aber nicht, da es sich nur um eine Verwaltungsmitteilung handelte. OB Lutz entschuldigte sich, dass so nur Kurfeß die Möglichkeit nutzen konnte, Stellung zu beziehen. Im nächsten Ausschuss soll bald eine Diskussion möglich sein.