Lörrach Liebe verändert alles

Der „Treff acht“ wolle die Menschen mit neuen Gottesdienstformen ansprechen, erzählten Nicole De Marinis und Judith Aberle nach der Feier. Im Advent 2020, vor dem Corona-Lockdown im Dezember, habe man schon zwei offene Konzerte in der Christuskirche organisiert. An einem Sonntag im Sommer habe man Wasserspiele für Kinder und Familien angeboten, berichteten die Frauen. Der „Treff acht“ verstehe sich als Teil der deutschlandweiten Bewegung „Kirche Kunterbunt“, die Familien mit Kindern, aber auch alle Generationen ansprechen wolle: „Es geht uns vor allem um Gemeinschaft.“

In der katholischen Bonifatius-Kirche zelebrierte Pfarrer Andreas Brüstle am Silvesterabend feierlich die Messe zum Jahresabschluss. Katholiken und Protestanten feierten den Jahreswechsel gemeinsam in einem ökumenischen Gottesdienst in Brombach am Silvesterabend und in einer ökumenischen Andacht in Inzlingen am Neujahrstag. Die Freie Christengemeinde wies im Internet auf ihre Kinderbetreuung während der Gottesdienste hin.

Um Coronainfektionen zu vermeiden, gelten aktuell für Gottesdienste Abstandsregeln und Maskenpflicht. Doch manche Gemeinden baten die Besucher zusätzlich um Anmeldung oder um einen freiwilligen 3-G-Nachweis. Etliche Gottesdienste wurden per Video übertragen.