Nach der Alttestamentlerin Schmidtgen berührt der Psalm 126 die Urerzählung von Israels Befreiung aus seiner Knechtschaft in Ägypten. So werde auch hier an Moses erinnert, der sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Dieses Thema bestimme auch den Psalm 137 als Schwur der Vertriebenen Israels, ihre Heimat Jerusalem nie vergessen zu wollen. Dieser Psalm und seine Sehnsucht nach Freiheit wurde gar zum Kern eines Liedes der Popkultur in unserer Zeit: „Rivers of Babylon“ von 1970.