Lörrach: Liselotte Knöchel wird 100

Stets sportlich

Am 22. März 1924 wurde sie in der Region Südharz, die heute zum Bundesland Sachsen-Anhalt gehört, unter ihrem Mädchennamen Vollmer geboren. In ihren jungen Jahren trieb sie mit Schwimmen und Leichtathletik viel Sport. Vermutlich ein Grund, dass sie heute noch so fit ist. Die Jahre ihrer Jugend war besonders durch den Krieg beeinflusst. Ihr Jahrgang wurde ganz in den Krieg hineingezogen. „Viele meiner Jugendfreunde und Klassenkameraden wurden eingezogen und sind wenig später gefallen“, erinnerte sich die Jubilarin an diese bittere Zeit.

Einsatz im Lazarett

Schon 1939 lernte sie im Schwimmbad ihren späteren Ehemann Alfred Knöchel kennen. Er wurde zum Piloten ausgebildet und überlebte den Militäreinsatz unverletzt. Die Jubilarin wurde zur aufmunternden Betreuung verletzter Soldaten in Lazaretten eingesetzt. Am Kriegsende waren in ihrem Heimatdorf die Amerikaner eingerückt. „Es war ein großer Schock, als über Nacht das Gebiet an die Russen übergeben wurde“, erinnerte sich Liselotte Knöchel im Gespräch.