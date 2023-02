Lörrach Literatur: Grundschüler hören beim Autorenbesuch gebannt zu

Die Dritt- und Viertklässler der Eichendorffschule lauschten den Erlebnissen des Waschbären Isidor, der das Handwerk des Geschichtenerzählens erlernen will. Bei den beiden Lesungen, die Steineck vor insgesamt gut 40 Kindern hielt, gab es auch Einiges zu sehen. So hatte der Autor zahlreiche der farbigen Bilder dabei, die in dem Buch zu sehen sind und von der französischen Illustratorin Marie Wuilleme stammen. Auch einige der Figuren gab es zu sehen, so einen kleinen Teddybären, einen hölzernen Leseraben und vor allem die Titelfigur Isidor. Diese kam bei den Kindern sehr gut an, wie die freudigen Reaktionen zeigten.

Isidor wird in die Welt der Menschen geschickt

Die Kinder erfuhren, wie der junge Waschbär Isidor in der Burg der Geschichtenerzähler die Schulbank drückt, um Geschichtenerzähler zu werden. „Eine gut erzählte Geschichte ist wie ein helles Licht im Dunkeln einer Kinderseele“, erfährt er von Professor Unruh, der weisen Eule, die ihn unterrichtet. Gemeinsam mit dem alten Braunbären Brummel wird Isidor in die Welt der Menschen geschickt, wo das Duo als Plüschtier respektive Teddybär ein Kind aufmuntern soll.