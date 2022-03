Lörrach Lob für den Straßenbau

Material bleibt vor Ort

Beim ersten Bauabschnitt wurde sehr viel Erdmaterial aufgearbeitet und vor Ort wieder eingebaut. Dadurch konnten zahlreiche Lkw-Transporte eingespart und die Deponien in der Region entlastet werden. „Die Entsorgung von Bodenmaterial bei Tiefbauprojekten stellt mittlerweile einen wesentlichen Kostenfaktor dar“, verwies Weber auf „deutliche Einsparungen“ durch die Wiederverwendung der ausgehobenen Erde.

Ortsvorsteher Günter Schlecht lobte die aus seiner Sicht gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Zwar litten die Hauinger unter dem ständig zunehmenden Durchgangsverkehr. Dieser sei jedoch nicht auf die Bautätigkeit am Zentralklinikum zurückzuführen.

Ortschaftsrat Jürgen Weltin (CDU) bekräftigte dies und freute sich über die „kluge Straßenführung“, die Hauingen weitgehend vom Baustellenverkehr verschone. „Da hat man sich wirklich mal etwas gedacht.“ Als positiv erweist sich in diesem Zusammenhang auch, dass es am Klinikum eine eigene Betonmischanlage gibt, so dass das Material nicht über weite Strecken transportiert werden muss.

Sorge wegen Unfällen

Unter Hinweis auf schwere Verkehrsunfälle in jüngster Vergangenheit forderten sowohl Ortsvorsteher Schlecht als auch Ortschaftsrätin Annette Bachmann-Ade (SPD) eine Entschärfung des Knotenpunkts in Höhe der Einmündung der Landstraße 138 ins Gewerbegebiet Entenbad. Vorgeschlagen wurde eine „abknickende Vorfahrt“ in Richtung Steinen, wodurch der aus Hauingen kommende Verkehr untergeordnet und zu langsamerem Fahren gezwungen werde.

Ortsvorsteher Schlecht bekräftigte zudem die Forderung nach einer zeitnahen Realisierung des allgemein geforderten Haltepunkts „Zentralklinikum“ der Regio-S-Bahn. Auch diese Maßnahme werde zu einer spürbaren Entlastung des Straßenverkehrs in und um Hauingen beitragen.