Lörrach Lörrach – damals und heute

Dabei werden unterschiedliche Formate gewählt, das größte ist 2,30 auf 1,50 Meter plus Rahmen, erzählt Krell. Der aktuell noch etwas verloren wirkende Eindruck dürfte sich also schnell ändern. Und gerade dieser schrittweise Entstehungsprozess macht auch den Reiz des Kunstprojekts aus, findet der Künstler. Die Bilderrahmen können und sollen in Zukunft wechselnd neu bespielt werden. So wie man auch in seinem Zuhause neue Erinnerungsbilder aufhängen kann.

Bürger miteinbeziehen

Damit könnte hier ein Ort der Erinnerungskultur entstehen – für Alteingesessene sowie für Neubürger, die sich so vielleicht mehr für die Geschichte ihrer neuen Heimatstadt interessieren.

Welche Motive künftig noch installiert werden, das wird mit der Stadt und dem Wand-Eigentümer Läuger genau besprochen werden, erklärt Wolfgang Krell. „Mein Wunsch wäre es, die Stadtgesellschaft in diesen Prozess miteinzubeziehen. Vielleicht durch eine Umfrage in der Zeitung.“ Die Lörracher könnten dann selbst Vorschläge machen und so ihre Stadt mitgestalten. „Die Wand soll dauerhaft Gesprächsthema in der Stadt sein“, wünscht sich Krell. Gerne soll deren Gestaltung auch immer wieder für Überraschungen sorgen, vielleicht auch für Kontroversen. „Wie eine Art Pinnwand soll die zum Diskutieren und Nachdenken anregen.“

In der Zukunft

Auf einer eigenen Internetseite lassen sich im übrigen die historischen Hintergründe der jeweiligen Motive nachlesen. Ein an der Wand angebrachter QR-Code wird darauf verweisen. Interaktive Info-Tafeln vor Ort zur Recherche wären natürlich toll – sind aber eine Frage der Finanzierung. Krell hofft diesbezüglich auf Sponsoren. „Ich kann mir für diese Wand im Herzen der Stadt noch viel vorstellen. Zum Beispiel Kooperationen mit Vereinen wie der der Narrenzunft, die dann mittels Beamer Beiträge zur Stadtgeschichte auf die Wand projizieren.“

Angesichts von Krells Ideenreichtum dürfte das Projekt spannend bleiben.

https://wohnzimmer-loerrach.de