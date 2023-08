Lörrach Lörrach feiert den Tag der Demokratie

Für die Planung und Umsetzung der Reihe erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 142 000 Euro aus der Bundesstiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“. Aus diesen wurde auch eine neue „Corporate Identity“ für den Tag der Demokratie erarbeitet. Ziel ist es, durch ein „frisches Marketing den Aktualitätsbezug der Veranstaltungsreihe zum Ausdruck zu bringen“, so Frick.

Verbindung von „Feiern und Erinnern“

Das Programm verknüpfe Gegenwartsfragen mit geschichtlichen Hintergründen und biete mit seinem Facettenreichtum eine gelungene Verbindung von „Feiern und Erinnern“, sagte Jan Merk, Leiter des Dreiländermuseums. Das Museum bilde mit seiner Sonderausstellung „Der Ruf nach Freiheit – Revolution 1848/49 und heute“ den Kern der historischen Auseinandersetzung und stelle im dem von Struve geforderten Dreiklang aus „Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle“ die Freiheit ins Zentrum. „Wer frei leben will, muss sich für die Freiheit engagieren“, sagte Merk mit Blick auf den Wert der Demokratie, die nie selbstverständlich sei.

Wie immer schlägt das Dreiländermuseum mit seinen Ausstellungen auch eine Brücke in die Gegenwart – unter anderem mit einem neuen Format, dem „Forum Demokratie“, in dem Akteure der Stadtgesellschaft zu Wort kommen.

Die Feierlichkeiten am 21. September

Am 21. September wird in einer feierlichen Zeremonie die Revolutionsrede von Gustav Struve auf dem Balkon des Alten Rathauses nachgespielt. Die „Revolutionsrede 2023“ wird Barbara Bosch, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in der Landesregierung, halten. Mit einer Gala im Burghof unter dem Motto „Liebeserklärung an die Demokratie“ wird der Jahrestag der Ausrufung der Republik gefeiert.

Bei Stadtführungen werden unterschiedliche Aspekte der Demokratie vorgestellt. Beschlossen wird der Tag mit einer Mitternachtslesung mit dem Titel „Revolutionäre Reime um Mitternacht“ im Forum Demokratiebildung im Alten Rathaus sowie mit einer Mitternachtsführung zur Sonderausstellung im Dreiländermuseum.

Bereits am 20. September wird dort die Ausstellung eröffnet (über das Programm zum Tag der Demokratie berichten wir noch ausführlich).

Das Lörracher Gemeinschaftsprojekt

Die Reihe ist ein Gemeinschaftsprojekt folgender Akteure: Gemeinderat der Stadt, Dreiländermuseum, Jugendrat Lörrach, Volkshochschule Lörrach und Steinen, Musikschule, Stadtbibliothek, Touristinformation, Freies Theater Tempus fugit, Soziokulturelles Zentrum Nellie Nashorn, Generationentreff PlusPunktZeit, Amnesty International, Unicef Lörrach, FairNetzt, Bürgerstiftung Lörrach, Kaltenbach Stiftung, Sozialer Arbeitskreis Altes Wasserwerk, mehrere Schulen und Kitas in der Stadt, Netzwerk der Museen am Oberrhein, Netzwerk der Geschichtsvereine am Oberrhein und Stadtmuseum Schopfheim.

Informationen zum Programm

Alle Infos zum 175. Jahrestag der Badischen Revolution sowie das Programm zur Veranstaltungsreihe sind auf der städtischen Website abrufbar unter: https://www.loerrach.de/Tag-der-Demokratie-2023