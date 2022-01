Lörrach Lörrach feiert doppelt Fasnacht

Die Idee einer eigenständigen, an die klassische Fasnacht angelehnten Veranstaltungsreihe in der Woche nach Pfingsten widerspreche zwar zunächst jedem traditionellen Verständnis – denn alles hat seine Zeit – doch weitete der Obergildenmeister die Perspektive über den Horizont der Tradition hinaus. Zum einen sei Lörrach keine „althistorische Fasnacht“, sondern ein lebendiges Gebilde in stetem Wandel: „Ein buntes Volksfest für die bunte Bevölkerung in unserer Stadt“ – was sich übrigens auch in der Internationalität des Gildenvorstands widerspiegele. Zum anderen habe sich etwa die Fasnacht nach deren Absage während des ersten Golfkriegs im Jahr 1991 über Jahre hinweg nicht von diesem Einschnitt erholt. Auch jetzt sei wieder ein Rückgang der Mitgliederzahlen festzustellen, insbesondere bei jungen Leuten. Deren Bindung zur Fasnacht dürfe nicht verloren gehen – indes: „Ohne Feiern kein Nachwuchs und ohne Nachwuchs gibt es irgendwann auch keine Tradition mehr“, sagte Roßkopf.

Zudem bräuchten die Cliquen und Musiken fasnächtliche Einnahmen, um ihre Domizile unterhalten zu können. Wachsende Probleme der Formationen würden sich wiederum auf deren Ausstatter – von den Larvenateliers bis zu den Kostümschneidern – auswirken. Auf die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand, so Roßkopf, sei kein Verlass.

Beim Sommerfest mit Brings-Konzert im Burghof, Lasser-Gugge-Explosion, Kinder-Kostüm-Party, Seniorennachmittag und Stadtfest mit großem Umzug gelte für die Lörracher Cliquen und Musiken: jeder kann, keiner muss. Der Kreativität soll „freien Lauf gegeben werden“ – es werde nicht erwartet, dass jemand im Eisbär-Häs und Larve im Umzug laufe... Unterdessen habe die Stadt das von der Gilde vorgeschlagene Hygienekonzept als Genehmigungsfähig eingestuft.

Kritisch äußerte sich Roßkopf mit Blick auf den Verband Oberrheinischer Narrenzünfte, aus dem die Gilde bereits vor Jahren ausgetreten ist. Dieser habe – wie einige andere Narrenverbände auch – seine Mitglieder gebeten, keine Einladung nach Lörrach anzunehmen. Unterdessen werde allerdings anderenorts darüber diskutiert, so Roßkopf, ob das Beispiel der Lerchenstadt der Fasnacht Flügel verleihen könne. Das Interesse am hiesigen Ansatz sei gewaltig.

Unabhängig davon sind auch in der nun bevorstehenden traditionellen Fasnachtssaison einige Veranstaltungen vorgesehen – abhängig vom Infektionsgeschehen: vom Narrenbaumstellen über Schnitzelbängg bis hin zur Narrenmesse in St. Bonifatius und zum Dällerschlägg (draußen und „@Home“).

Und weil Roßkopf weiter konsequent nach dem Leitsatz handelt: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, gilt in diesem Jahr das aktuelle Motto der Fasnacht ganz besonders: „Und witer goht’s“! Der Obergildenmeister: „Wenn wir zusammenhalten – und daran habe ich keinen Zweifel – werden wir gestärkt aus dieser schwierigen Zeit hervorgehen.“

Über die Ehrungen der Gilde berichten wir noch.