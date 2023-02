Lörrach Lörrach freut sich auf Gugge-Explosion und Umzug

Die Straßenfasnacht wird am heutigen Samstag und am Sonntag wieder laut und bunt daherkommen. Zur Besucherresonanz nach der Corona-Zwangspause mag Jörg Roßkopf, Obergildenmeister der Narrengilde Lörrach, keine Prognose abgeben. Vielmehr beschäftigt sich der Chef-Organisator mit der Wetterprognose, die sich am Freitag stündlich aufhellte – bis zu null Niederschlag könnte es sein. Bei guter Witterung tummelten sich am kompletten Fasnachts-Wochenende nach groben früheren Schätzungen bis zu 100 000 Menschen in der Stadt – vor der Pandemie.