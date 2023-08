Lörrach Lörrach richtet Kunstwettbewerb für die Demokratie aus

Die Bewerbung

Die Ausschreibung beinhaltet im ersten Schritt das Einsenden eines schriftlichen Kurzkonzepts mit Begründung bis zum 15. August: Was ist mein Anliegen an die Demokratie? Wie möchte ich der Demokratie meine Liebe erklären? Angaben zu Inhalt, Technik und voraussichtlicher Größe, sowie ein bis zwei Bilder von bisherigen Werken beziehungsweise ein Link zur eigenen Webseite (falls vorhanden) sollten beigefügt werden. „Gerne können zur Illustration auch erste Skizzen eingereicht werden“, teilt die Stadt mit.

Die Auswahl

Unter den eingesendeten Konzepten wählt eine unabhängige Jury zehn Künstler aus, die im Anschluss mit der Umsetzung ihrer Idee beauftragt werden und eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 Euro erhalten. Die zehn eingereichten Werke kommen in den abschließenden Wettbewerb (mit nummerierten Werken ohne Namensangaben) und gehen in den Besitz der Stadt Lörrach über. Sie werden von der Jury prämiert und mit „drei gut dotierten Preisen“, so die Stadt, bedacht. So erhält der erste Preis 3000 Euro, der zweite 2000 Euro und der dritte 1000 Euro.