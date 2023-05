Lörrach Lörrach swingt und brummt

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Festwochenende“, bilanzierte Marion Ziegler-Jung, stellvertretende Pro Lörrach-Vorsitzende und Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Lörrach, beim Pressegespräch am Sonntagnachmittag. Erstmals liegen genauere Zahlen vor: Am Festsamstag zählte die seit September 2022 aktive Messanlage 33 329 Besucher in der Innenstadt. Da die Technik nur Passanten mit Handy erfasst, sind diesem Wert noch zahlreiche Kinder hinzuzurechnen.

Publikumsträchtig

Damit bleibt das Frühlingsfest eine der publikumsträchtigsten Veranstaltungen in der Lerchenstadt. Zum Vergleich: Den bisherigen Spitzenwert erzielte die Guggenexplosion im Februar mit knapp 49 000 Besuchern; das letzte Herbstfest lockte am Samstag 21 643 Besucher. Generell sei in der Innenstadt trotz Inflation eine steigende Besucherfrequenz zu verzeichnen, so Ziegler-Jung weiter.