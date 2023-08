Lörrach Lörrach würdigt ehrenamtliches Engagement für Vereine

Das Ehrenamt würdigen

Ein Bestandteil des Förderantrags ist eine „Gala für Alle“ unter dem Titel „Liebeserklärung an die Demokratie“. Mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm rund um die Themen, Demokratie, Freiheit und Miteinander will die Stadt die Demokratie feiern und die vielen Menschen, die sich im Ehrenamt in den Vereinen engagieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt in der Stadt leisten, heißt es in einer Mitteilung.

Erkämpfte Forderungen

Vor 175 Jahren rief Gustav Struve in Lörrach zum ersten Mal eine Deutsche Republik aus. Eine der Forderungen Struves und seiner Gefolgsleute war die Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Was also vor 175 Jahren noch erkämpft werden musste ist heute eine Selbstverständlichkeit unserer Demokratie und als Paragraf 9 in unserer Verfassung verankert: Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.