Lörrach Lörracher Feuerwehr ist gut aufgestellt

Die große Abschlussübung aller Löschzüge fand am 21. Oktober an einem Abrissgebäude an der Hammerstraße statt.

Statistik

Die Abteilung Lörrach musste 2022 rund 440 Einsätze fahren. Hinzu kamen sieben Einsätze für andere Abteilungen. 73 Menschen wurden aus zum Teil lebensbedrohlichen Lagen gerettet. Drei Personen konnten nur noch tot geborgen werden. Kein Feuerwehrangehöriger wurde im Dienst verletzt.

Zu 112 Fehlalarmen, darunter Brandmeldealarme, mussten die Floriansjünger ausrücken. Der Schwerpunkt der Einsätze lag, wie schon in den Vorjahren, bei der technischen Hilfeleistung (198): Darunter sind Rettungen bei Verkehrsunfällen oder das Binden von ausgelaufenen Kraft- und Schmierstoffen zu verstehen. Die Zahl von Bränden und Explosionen sind mit 89 gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

Der wohl spektakulärste Einsatz mit überregionaler Beachtung war der Bombenfund am Brombacher Bahnhof.

Neben den Einsätzen absolvierten die Feuerwehrangehörigen zahlreiche Ausbildungen und Lehrgänge. Zusammengerechnet ergaben sich jeden Tag 2,16 „Anlässe“, die die Feuerwehr beschäftigten. Spitzenreiter im Berichtsjahr waren Manuel Uebelin mit 384 Einsätzen und Thomas Steinmann mit 229 Einsätzen.

Der Personalbestand bei den aktiven Mitgliedern ist mit 117, davon acht weiblich, konstant geblieben.

Jugendfeuerwehr

Die Entwicklung der Jugendfeuerwehr ist erfreulich. Sieben neue Mitglieder konnten 2022 gewonnen werden. Dagegen gab es nur einen Abgang. Zwei Mitglieder wurden in den aktiven Dienst übernommen. Zum Ende des Jahres 2022 gehörten 22 Jungen und Mädchen zur Jugendfeuerwehr, wie Jugendwart Manuel Uebelin berichtete.

In die Jugendfeuerwehr können Interessenten im Alter von zehn Jahren eintreten. Mit 17 wechseln die Jugendlichen in der Regel zur Grundausbildung in die aktive Wehr. Hier nehmen sie an Übungen teil, aber noch nicht an Rettungseinsätzen. Nach absolvierter Grundausbildung werden sie mit 18 Jahren vollwertige Feuerwehrmitglieder. Der Jugendausbilder und -gruppenleiter Stefan Spinner gab nach 20 Jahren diese Aufgabe ab.

Finanzen

Kassierer Benjamin Götz musste seinen Kassenbericht mit einem erheblichen Defizit abschließen. „Eine Folge der Coronakrise, wo viele Feste ausgefallen sind“, sagte er auf Nachfrage. Die Kosten konnten aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

Über die Ehrungen und Beförderungen berichten wir noch.