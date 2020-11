Lörrach Lörracher Innenstadt leuchtet

„Mit der neuen Weihnachtsbeleuchtung wollen wir ein positives Signal in unserer Stadt setzen“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Die i-Balls wollen Mut machen, in diesen für uns alle schwierigen Zeiten das Licht am Ende des Tunnels nicht aus den Augen zu verlieren.“

In diesem Jahr musste die Wirtschaftsförderung Lörrach als Koordinatorin der Weihnachtsbeleuchtung in der Turm-, Teich-, Tumringer und Basler Straße kurzfristig eine Alternative für die bisherige Weihnachtsbeleuchtung aus dem Jahr 1991 finden (wir berichteten). Dabei wurde die Wirtschaftsförderung unterstützt durch die Firma MK Illumination Handels aus Innsbruck, einen international tätigen Spezialanbieter für dekorative Beleuchtungskonzepte. In enger Zusammenarbeit mit dem Handwerksbetrieb Neon-Nagel aus Pforzheim wurde für Lörrach ein neues Lichtkonzept erstellt, das vor allem die Eingangsbereiche der Innenstadt betont. Zum Einsatz kommen „i-Balls“ mit einer zylinderförmigen LED-Low Voltage-Lichtquelle, die per DMX individuell angesteuert werden kann und in zwei unterschiedlichen Größen umhüllt ist. Die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet bis einschließlich 6. Januar jeweils von 16 bis 23 Uhr.