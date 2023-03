Lörrach Lörracher Stimmenfestival gibt sein Programm bekannt

Schlosspark Binningen

Originell auch das Doppelangebot im Schlosspark Binningen. Klassik mit dem Sinfonieorchester Basel geht spät abends über in ein intimes Clubformat: Nach Arien an den Mond trifft im Keller Klassik auf Elektronik. Nachmittags wiederum werden Kinder kostenfrei an Musik herangeführt. Genre-Kombinationen, die das Festival so bisher nicht bot.