Lörrach Lörracher Waldorfschüler bestehen Abschlüsse

Nachdem die Abiturienten bereits Anfang des Monats bei der Abi-Feier geehrt wurden, verabschiedete sich die Schule am vergangenen Samstag nun auch von ihren Realschulabsolventen in einem feierlichen Rahmen. Die Schüler erhielten mit dem Zeugnis auch einen persönlichen Brief, ein Bild und eine weiße Rose zum Abschied überreicht.

Zukunft im Fokus

Wie Petra Langer, Kunstlehrerin und Klassenbetreuerin der Oberstufe, in einer ergreifenden Rede formulierte, gelte es jetzt vor allem, in die Zukunft zu blicken. Mit dem Realschulzeugnis hielten die jungen Menschen nun „die Schlüssel zu einem neuen Lebensabschnitt in der Hand“.