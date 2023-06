Lörrach Lörracher Weindorf: Schaufenster regionaler Weinkultur

Wir haben uns dafür entschieden, nochmals auf ein Programm mit Live-Musik zu verzichten. Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hat uns gezeigt, dass dies niemandem gefehlt hat. Wir hatten keinerlei negative Reaktionen der Gäste auf das Fehlen der Live-Musik.

Welche Weine werden verkostet?

Der Schwerpunkt liegt im Frühsommer auf Weiß- und Roséweinen, insbesondere des Jahrgangs 2022. Aber auch einige Rotweine sind dabei. Wir befinden uns im Markgräflerland, das heißt: Alle Erzeuger werden ein bis zwei Gutedel im Angebot haben, darunter den Siegerwein des Gutedelcups 2023. Übrigens gibt es auch wieder den Probierpass.

Wie präsentiert sich der Jahrgang 2022?

Die Winzer haben sich zum einen darüber gefreut, dass neben der Qualität auch die Erträge sehr gut waren. In den beiden Vorjahren wurde deutlich weniger geerntet. Die Weine des Jahrgangs 2022 sind tendenziell frisch, fruchtbetont, aber mit einer anregenden Säure. Im Spätsommer und Frühherbst war es nicht ganz so heiß, was ein angenehmes Säurepotenzial der Weine mit sich brachte.

Wie nehmen Sie die wirtschaftliche Lage der Betriebe in Zeiten steigender Inflation wahr?

Inflation kann zu Kaufzurückhaltung führen, aber auch dazu, dass Leute etwa auf einen Restaurantbesuch verzichten und sich stattdessen eine gute Flasche Wein gönnen. Eine größere Herausforderung für Einzelhändler und Winzer scheinen mir die preisaggressiven Lockangebote des großen Lebensmittelhandels zu sein, der Kunden auch mit solchen Offerten für seine Märkte gewinnen will.

Wie entwickeln sich derzeit die Weingüter der südlichen Markgrafschaft?

In einigen Weingütern findet ein Generationswechsel statt, der sich auch an den Weinen ablesen lässt. Hier sind sehr gut ausgebildete junge Leute am Werk. Etwa bei den Weingütern Huck-Wagner und Krebs, wo der Nachwuchs bereits maßgeblich eingebunden wird und mehr und mehr erkennbar seine Handschrift hinterlässt. Da gibt es beispielsweise beim Weingut Krebs bestimmte Weine, die ganz unter Federführung des Juniors entstanden sind. Das schöne ist: Dieses Berufsbild lebt. Und gerade haben einige spannende Entwicklungen begonnen.

Das Weindorf findet vom kommenden Mittwoch, 14. Juni, bis Samstag 17. Juni statt. Festbetrieb: Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 23 Uhr (Ausschank bis 22.45 Uhr); Freitag, 17 bis 24 Uhr (Ausschank bis 23.45 Uhr); Samstag 10 bis 24 Uhr (Ausschank bis 23.45 Uhr).