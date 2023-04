Lörrach Lörrachs VHS-Leiter Axel Rulf geht nach 38 Jahren in den Ruhestand

Mit der Wahl von Helmut Bürgel zum Lörracher Kulturreferenten bekam die Kulturarbeit der Stadt abermals einen kräftigen Professionalisierungsschub. 1993 übernahm Rulf die Leitung der VHS und konzentrierte sich fortan in erster Linie auf die Weiterentwicklung der Einrichtung.

VHS im steten Wandel

„Die VHS ist die Schule der Veränderungsfähigkeit“, sagt Rulf. Sie agiere am Markt wie ein Unternehmen – zwar subventioniert und im öffentlichen Auftrag, aber sie müsse am Puls der Zeit bleiben, gesellschaftlichen Wandel wahrnehmen und Kurse anbieten, die nachgefragt werden. Sprachkurse zählen zwar zu den VHS-Klassikern, aber der Gesundheitsbereich sei in den vergangenen Jahren geradezu „explodiert“. Ebenso die Kooperation mit der Kaltenbach-Stiftung im kreativen Segment und bei den Offerten für Kinder.

Rund 90 Prozent aller Dozenten sind Frauen, rund 70 Prozent aller Teilnehmer ebenfalls. „Ohne Frauen keine VHS“, sagt Rulf: „Sie bleiben einfach länger dran“, sagt er mit Blick auf die Kurs-Teilnehmerinnen.

Eine Dauer-Herausforderung sei die geringe Entlohnung der selbstständigen Dozentinnen: 30 Euro für 60 Minuten. Im Schnitt bezahlen die Kunden vier Euro für eine Kursstunde. Ihr Beitrag bildet die Hälfte des Budgets. Mit rund 450000 Euro jährlich beteiligt sich die Stadt, weitere zehn Prozent steuert das Land bei.

Die Perspektiven

Die VHS hat sich über ihre Kurse hinaus – etwa mit der „Samstags-Uni“ – zum Forum der öffentlichen Debatte entwickelt, jedoch habe diese Funktion seit Corona etwas an Bedeutung verloren. Nichtsdestotrotz bleibe die VHS „mindestens ebenso sehr ein sozialer Ort wie ein Ort der Bildung“, sagt Rulf – der Digitalisierung zum Trotz. Der scheidende VHS-Leiter: „Die Volkshochschule wird auch in Zukunft ein Ort der Begegnung bleiben.“