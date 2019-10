Lörrach Lust aufs Lesen geweckt

Lörrach. Autorenlesung? Da mag sich so manch ein Schüler eine etwas langatmige Veranstaltung vorstellen, bei der still gesessen und am Ende höflich geklatscht werden muss. Weit gefehlt bei dem eingeladenen Autor: Der Wahl-Freiburger Al Page las aus seinem auf wahren Begebenheiten beruhenden Buch „Brief für Selma“ vor. Das 2003 erschienene Werk, das es sowohl als Erwachsenen- als auch als Jugendbuchausgabe gibt, handelt von der Liebe im digitalen Zeitalter.

Schauplatz ist übrigens auch der „Tüllinger“. Ein topaktuelles Thema mit Lokalkolorit also, das die Brombacher Siebtklässler in seinen Bann zog: „Es war meine genau 287. Lesung, aber so eine super-aufmerksame Klasse habe ich noch nie erlebt“, sagte der erstaunte Autor. Und junge Menschen, fügt er hinzu, sind ja bekanntlich das härteste Publikum.