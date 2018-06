Lörrach Märchenhaft und amüsant

Bereits zum 17. Mal findet auf dem Gelände des SAK Altes Wasserwerk bis zum heutigen Dienstag das internationale „KinderTheaterTreffen“ statt.

Von Nina Ricca

Lörrach. Lautes Kindergejubel begrüßt die Theaterbesucher auf dem abenteuerlichen Gelände des Alten Wasserwerks in Lörrach. Überall wuseln fröhliche Kinder herum, ob am Kicker, auf dem Waveboard oder auf Stelzen. Bis Birgit Vaith, Regisseurin und Mitveranstalterin, zu einem Gong greift und damit die Aufmerksamkeit auf die Bühne lenkt.

An die Anfänge erinnert sich Birgit Vaith gerne: „Es gab Theaterfestspiele für Erwachsene und für die Jugend, darum wollten wir ein Festival für Kinder beginnen“, erklärt sie lächelnd. Nach dem Grußwort von Isolde Weiß, Rektorin der Pestalozzi-Schule, stellt Vaith mit ihrem Team humorvoll dar, was seit September des Vorjahres an Vorbereitungen erledigt wurde, die große Freude im Team über die Anmeldungen verschiedener Theatergruppen, und platziert damit geschickt, dass gute Planung hinter diesen sehr entspannten, bunten Theatertagen steht.

Das diesjährige Programm ist wieder dicht und vielfältig, am Eröffnungstag startete der klangvolle Kinderchor mit einem beeindruckend vielsprachigen Repertoire. Gefolgt von der Companie Lapadou, zwei clownesken Pantomimen, die zwar keine Kinder waren, aber diese zum lauten Lachen brachten.

Zum Tagesabschluss zeigte das Junge Theater unter der Leitung von Vaith die Komödie „In einem tiefen dunklen Wald“ von Paul Maar, in dem märchenhaft und amüsant mit alten Rollenbildern aufgeräumt wird.

Das ebenso abwechslungsreiche Programm für Montag und Dienstag wurde schon im Vorfeld belohnt: Waren vor zwei Jahren noch 180 Plätze für Schulklassen am Montagmorgen reserviert, waren Sonntag bereits 250 Reservierungsanfragen gebucht worden. „Wir haben tolle Theatergruppen auf dem Programm“, freut sich Vaith. Am Montag spielte die Theater AG Auenland der Kaspar-Hauser-Schule in Schopfheim den „Räuber Hotzenplotz“, nachmittags zeigte das Kindertheater Tempus Fugit „Hex Hex-Lizzy und der Riesenschwamm“.

Heute singt der Zaubervogelchor der Grundschule Höllstein das bekannte Märchen „Zwerg Nase“, gefolgt von „Henrys Verbrecherjagd“. Besonders schön ist jedes Jahr das Spezialangebot von Mentor Shalijani, der mit Kindern ab sechs Jahren am heutigen Abschlusstag des Theatertreffens Breakdance einübt und um 16 Uhr eine kleine Show mit ihnen aufführt.

„Ich will mal Schauspielerin werden“, verrät Sandra Becker, sieben Jahre aus Lörrach, die mit ihrer Familie im Schatten unter einem Baum sitzt und den Aufführungen zuschaut. „Vielleicht darf ich nächstes Jahr in einem Stück mitmachen.“

Das „KinderTheaterTreffen“ geht heute um 17 Uhr zu Ende. Das abwechslungsreiche Programm ist kostenlos. Außerdem gibt es Kinderschminken. Mit dabei ist auch „Coolinario“, der berühmte Foodtruck der Pestalozzi-Schüler-Firma.

