Lörrach Magische Bühnenwelt im Burghof

Das Stück unter der Regie von Tobias Ribitziki lebt von den liebevoll gestalteten Figuren (Puppenbau: Norman Schneider und Anke Lenz) und der Freude am Spiel. Die Kinder etwa von der Grundschule Salzert haben sichtlich Freude an der Aufführung, beteiligen sich an den passenden Stellen mit Zwischenrufen und spenden am Ende begeisterten Beifall.