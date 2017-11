Lörrach Mahnwache  und  Konzert

Lörrach. In der Synagogengasse wird am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr mit einer Mahnwache der Zerstörung der Synagogen in der Pogromnacht am 9. November 1938 gedacht. Mit Gebeten von Landesrabbiner Moshe Flomenmann und dem Sprecher der Gruppe Abraham, Pfarrer Michael Hoffmann, wird an die Ereignisse erinnert. Die entzündeten Kerzen werden an die Stele für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in der Teichstraße abgelegt.

Der Abend klingt mit einem Konzert des Duo Chnaider aus Basel (Klavier und Klarinette) aus und verleiht dem Gedenken einen vorwärtsgewandten Blick. Der Eintritt ist frei