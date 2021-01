Lörrach „Man kann es hier schaffen“

Im Mai 2018 zogen die ersten Bewohner in die für 5,27 Millionen Euro neu errichtete Anschlussunterbringung Neumatt-Brunnwasser am Ortsrand von Haagen. Nach bis zu zwei Jahren in Gemeinschaftsunterkünften begann mit dem Umzug in die zweistöckigen Holzmodulbauten für viele ein neues Kapitel in Deutschland. 135 Personen, die zuvor in Zelten, Containern oder umfunktionierten Sporthallen Feldbett an Feldbett gelebt hatten, konnten in die 36 neuen Wohnungen umsiedeln. Ein neuer Abschnitt war das auch für die Sozialbetreuer, in diesem Fall von der Caritas, die sich fortan als sogenannte Integrationsmanager um die Menschen in dem kleinen Quartier an der Hornbergstraße kümmern sollten.

„Zuerst mussten wir Struktur in die neue Aufgabe bringen“, erinnert sich Sabrina Grether an die Anfänge vor Ort. Bis heute ist die Sozialbetreuerin für die Bewohner der Anlage eine der wichtigsten Ansprech- und Vertrauenspersonen. 104 Bewohner sind es derzeit, davon 24 Kinder, das jüngste ist wenige Tage alt.