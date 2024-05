Lörrach: Manfred Rose wird 90

Von 1960 bis ‘65 arbeitete er für eine große Firma in Hamburg, die Rohstoffe zur Herstellung von Autoreifen vertrieb.

Per Zufall zum Bauträger

In dieser Zeit wollte sich der Jubilar in Haltingen einen Bungalow bauen. „Ich hatte keine Ahnung von Bebauungsplänen und was sie bedeuten“, gesteht Rose freimütig. Erst ein befreundeter Architekt machte ihn darauf aufmerksam, dass auf seinem Grundstück nur Reihenhäuser gebaut werden dürften. Also baute er sieben Reihenhäuser, von denen er sechs selber vermarktete. „Ich bin fast gegen meinen Willen in die Bauträgerschaft hineingerutscht“, sagt der Jubilar.

Viele 100 Häuser gebaut

Seither hat er mehrere hundert Häuser und Wohnungen in Lörrach und Umgebung gebaut. Seit einigen Jahren hat sich die Firma aus der reinen Bauträgerschaft zurückgezogen.