Lörrach Mann bedroht Jugendliche mit Messer

Lörrach. Zu einem Zwischenfall, der mit der Festnahme eines Mannes endete, kam es am Mittwoch in der Innenstadt. Ein 30-jähriger Mann geriet laut Polizei kurz nach 19.30 Uhr mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Diese sollen sich nach Auffassung des Mannes ungebührlich verhalten und an einer Wohnung randaliert haben.

Es folgte ein Wortgefecht, in dessen Verlauf der Mann die Nerven verlor, so die Polizei. In der Folge soll er die Gruppe beleidigt und sie mit einem Messer bedroht haben. Die zu Hilfe gerufene Polizei nahm den Beschuldigten vorläufig fest und ermittelt nun gegen ihn wegen Bedrohung und Beleidigung.