Ein 30-jähriger Mann soll laut Polizei am Montag gegen 19.30 Uhr in Stetten mehrere Passanten angegriffen haben. Der mutmaßlich Täter sei zunächst in der Käppelestraße unterwegs gewesen, als er unvermittelt zwei bei einer Sporthalle wartende Frauen körperlich geschüttelt und zu Boden geworfen habe: Beide Frauen verletzten sich, so der Polizeibericht.