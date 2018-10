Lörrach Mann soll Busch angezündet haben

Lörrach. Am Donnerstag um 13.58 Uhr wurde über den Notruf der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gemeldet, dass in der Wiesentalstraße, in Höhe eines Einkaufsmarktes, ein Mann einen Busch angezündet habe. Die Feuerwehr Lörrach rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Mann aus, konnte jedoch lediglich etwas verbranntes Geäst auffinden. Ein Schaden war nicht entstanden.

Der Mann, welcher das Geäst angezündet hatte, war verschwunden. Es ist laut Polizeibericht lediglich bekannt, dass er mit einem silbernen Fahrrad unterwegs war und dunkle Oberbekleidung trug.

Am Freitag, um 13.40 Uhr, wurde beim Sportplatz in Haagen außerdem eine brennende Wiese gemeldet. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr, Abteilung Haagen, bereits von selbst ausgegangen. Gebrannt hatte eine Fläche von etwa einem Quadratmeter.

Im Verlauf des Feuerwehreinsatzes wurde bekannt, dass bei einer in der Nähe liegenden Firma ebenfalls ein Busch brennen würde. Tatsächlich musste die Feuerwehr das Buschwerk ablöschen. Nach bisheriger Kenntnis ist kein Sachschaden entstanden.

Ob die Vorfälle von Freitag mit der Beobachtung von Donnerstag in Zusammenhang stehen, ist nicht gesichert. Die Polizei fahndet aber nach dem oben beschriebenen Mann mit Fahrrad. Hinweise bitte an das Polizeirevier Lörrach unter Tel. 07621/176 500.