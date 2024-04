Lörrach: Massive Abholzung

„Die Abholzerei im Homburger Wald und am Hellberg tut uns weh. Das hat aus unserer Sicht nichts mehr mit Forstwirtschaft zu tun. Wir werden dazu an die Stadt Lörrach schreiben. Auch unser Hauptverein in Freiburg will in dieser Sache aktiv werden. Das ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt“, sagte der Vorsitzende des Lörracher Schwarzwaldverein, Werner Tiedemann, vor wenigen Tagen im Interview mit unserer Zeitung.