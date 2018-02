Lörrach „Mathe im Advent“: Fridolinschule ist „Beste Grundschule in Baden“

„Beste Grundschule in Baden“ und „Beste Frühstarter Klasse in Baden“ im Mathematik-Wettbewerb „Mathe im Advent“: Über diese Titel freuten sich die vierten Klassen und die Klasse 3c der Stettener Fridolinschule. Die Aufgaben waren thematisch an die Weihnachtszeit angelehnt. Jeden Tag durften die Schulklassen vom 1. bis 24. Dezember ein neues Türchen aufmachen, hinter dem sich eine mathematische Herausforderung befand – von Renntierstaffelläufen über Schneebälle bis hin zu Elfen. Die überraschende Nachricht, dass die Fridolinschule „Beste Grundschule in Baden“ geworden ist, kam vor der Fasnacht. Um so mehr freuten sich die Klassen und Lehrer. Gestern fand die Preisverleihung im Bildungshaus der Gisela- und Erwin-Sick-Stiftung in Waldkirch statt.

Kinder der teilnehmenden Klassen sowie die Lehrerinnen Cecile Ruchay, Carmen Neubrand, Christine Mörth und Jenny Franz haben die Fridolinschule dort vertreten. alo/Foto: Archiv