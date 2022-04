Lörrach Meeraner Markt verkauft

Der Käufer

Gutenberg Capital Investors ist Teil der inhabergeführten Leoff-Gruppe mit Sitz in Mainz. Im vergangenen Jahr wurden nach eigenen Angaben Immobilien mit einem Gesamtvolumen von mehr als 100 Millionen Euro angekauft. Augenmerk lege man weiter besonders auf den Ausbau des Immobilienportfolios mit Objekten aus dem Lebensmitteleinzelhandel, wurde im Rahmen der Bilanz-Vorstellung 2021 erklärt. Seit 2021 werde über die Tochtergesellschaft Gutenberg Capital auch eigenständig in Einzelhandelsimmobilien wie Fachmarkt- und Nahversorgungszentren, SB-Warenhäuser und Discounter investiert.

Leerstände reduzieren

Um Leerstände im Meeraner Markt weiß Vogt. Sein Unternehmen sei hier mit Interessenten „in Gesprächen“, so auch für eine recht große Fläche vorne am Eingang rechts gelegen, aber auch für zwei weitere leere Flächen.

Ob mit dem Besitzerwechsel auch mehr Leben in Form von Events einkehrt, hängt offenbar eher an von anderen ab. Vogt: „Da sehen wir die Mieter in der Pflicht.“ Da das Unternehmen aber erst seit sechs Wochen Eigentümerin des Meeraner Markts sei, werde aktuell erst einmal auch grundsätzlich der Bedarf geprüft. Unterstützung erhalten die Mainzer bei der Suche nach neuen Mietern und der Marktorientierung durch den Immobilienmakler Oliver Lehmann, der auch den Mietvertrag mit der Erzdiözese aufgegleist hat.

Erkannt wurde durch die Mainzer Gesellschaft bereits, dass ein Sicherheitsdienst angeheuert werden muss, da der bisherige Vertrag ausgelaufen ist. Es gehe hier speziell darum, was in der Mall vor sich geht, aber auch darum, das Hausrecht gegebenenfalls durchzusetzen.

Der Gebäudezustand

Das Gebäude befinde sich in einem guten Zustand. Daher sei weiterhin wichtig, dass die Immobilie und die technischen Anlagen funktionieren. Es gehe darum, den Wert der Immobilie zu erhalten. „Wir wollen nicht alles Geld rausziehen, was geht.“ Vielmehr sei das Unternehmen an einem langfristigen Werterhalt interessiert.

Zuletzt vor drei Jahren fand noch eine größere optische Aufwertung des Meeraner Markts statt, in dessen Zug der anthrazitgraue Dachanstrich außen am Gebäude die bisherige rote Farbgebung ersetzte. Auch im inneren Bereich erfolgte eine neue Farbgebung, doch auch technisch wurde auf LED umgestellt, womit auch der neue Schriftzug „Meeraner Markt“ in Szene gesetzt wurde. Auf weitere Strahlkraft setzt nun auch die Mainzer Immobilienverwaltungs-Gesellschaft.