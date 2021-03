Lörrach Mehr als nur dumme Sprüche

Man erlebe ihn in der Schule, aber auch in Sportvereinen, im Fitnessstudio oder einfach an einem Gebäude, so der Rabbiner. Erst am Montag wurde ein Mann beobachtet, wie er „absichtlich an die Synagoge gepinkelt hat“, berichtet Flomenmann. Dazu entferne er regelmäßig Aufkleber mit Nazi-Symbolen.

Es gibt Handlungsbedarf

Die Veranstaltung soll zeigen, dass es Handlungsbedarf gibt: „Die Lösung beginnt damit, dass man versteht, dass es ein Problem gibt.“ Oftmals sei die Ursache für das Verhalten „das Umfeld oder fehlende Bildung“, mutmaßt Grossmann. Denn das Judentum werde im Schulunterricht nur im Zusammenhang mit dem Holocaust behandelt. „Ich habe zudem das Gefühl, dass viele Jugendlichen das Thema nicht so ernst nehmen.“

Physisch attackiert wurde der Gymnasiast nach eigener Aussage noch nie, die Beleidigungen und das Verhalten der anderen Jugendlichen bezeichnet er darum als „Grauzone“. Anfangs sei da kein Antisemitismus zu spüren, bei manchen Jugendlichen verfestige sich aber über die Zeit eine „politische Meinung“. Lehrer, Schulen und die Gesellschaft dürften jedoch nicht erst eingreifen, wenn das Verhalten eskaliere. „Dann ist es zu spät.“

Indes erfahren Lehrer oder die Schulleitung oftmals nichts von einzelnen Beleidigungen, weil sich die Betroffenen nicht wegen eines Witzes an die Lehrer wenden, um weitere Probleme zu vermeiden. Grossmann: „Die Lehrer wissen oft auch nicht, wie sie reagieren sollen, da fehlt die Ausbildung.“

Keine Nachahmer produzieren

Gleichzeitig werde von den Schulen versucht, das Thema „klein zu halten, um keine Nachahmer zu produzieren“, ergänzt Lars Frick, städtischer Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus. Für ihn ist entscheidend, ob die Lehrkräfte die Vorfälle mitbekommen und wie sie damit umgehen.

„Verdrängen ist keine Lösung, Antisemitismus und Rassismus dürfen nicht geduldet werden“, betont Flomenmann. Zumal „niemand als Antisemit oder Rassist geboren“ werde. Entscheidend sei oftmals das Elternhaus und das Unwissen der Bevölkerung. Denn meist werde das Judentum auf den Holocaust reduziert, dabei gebe es seit 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland. Flomenmann: „Das Judentum gehört nicht zum Museum sondern zur Gegenwart.“

Info: Online-Podiumsdiskussion

Es diskutieren Michael Blume (Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung), Rami Suliman (Vorsitzender des Oberrats der israelischen Religionsgemeinschaft Baden), Hans-Joachim Friedemann (Schulamtsleiter Lörrach), Michael Hermann (Stabsstellenleiter für Religionsangelegenheiten im Kultusministerium) und Leo Grossmann.

Die Veranstaltung ist für Schüler ab der 9. Klasse ausgerichtet. Der Live-Stream ist aber auch öffentlich zugänglich unter www.loerrach.de/Wochen-gegen-Rassismus und im Nachgang als Aufzeichnung abrufbar.

Schüler, die sich mit Fragen aktiv beteiligen möchten, können über eine passwortgeschützte Chat-Funktion teilnehmen. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an kultur@loerrach.de erforderlich.