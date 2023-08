Lörrach Mehr Grün für Lörrach

Bei der Bepflanzung von Baumalleen werde künftig darauf geachtet, die Arten zu wechseln, da weitere Baumkrankheiten erwartet werden, die dann ganze Straßenzüge komplett schädigen könnten, ergänzt Britta Staub-Abt. Bei den Jungbäumen müsse inzwischen fünf statt bisher drei Jahre gewässert werden – viel Arbeit, auch angesichts zunehmenden Personalmangels. „Wir haben inzwischen oft acht Wochen lang praktisch keinen Regen“, so Steffen Vogel.

Die Stahlbäume

„Alle wollen mehr Grün in der Stadt!", weiß die Bürgermeisterin aus vielen Bürgergesprächen und Umfragen. Dass Baumpflanzungen aber aufgrund der Vielfalt an unterirdischen Leitungen nicht immer möglich sind, wissen viele nicht. Immerhin kann Lörrach hier eine erfolgreiche Erfindung vorweisen: die Stahlbäume. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten ranken sich nun in sattem Grün die Glyzinien an den Stahlskeletten empor: Sieht aus wie ein Baum, kühlt wie ein Baum, freut sich Staub-Abt. Weitere Exemplare stehen in der Kirchstraße.

Wie sehr die Kombination von Schatten, Kühle und Wasserspiel für Aufenthaltsqualität sorgen, ist im Sommer im von allen Bevölkerungsschichten stark frequentierten Hebelpark zu erleben. Solche kleine Oasen sowie Kühlschneisen, eventuell auch Nebelduschen, sollen weiter entstehen. Auch rund um das LÖ, wo die Umgestaltung läuft.

Konzept Schwammstadt

Aktuell wird dort der über 100-jährige Kanal saniert. Große Bereiche werden dann entsiegelt, Bäume gepflanzt. Hier greife das Konzept „Schwammstadt“. Regenwasser soll durch entsprechende Gestaltung und Neigung des Straßenbereichs in die Baumgruben geleitet werden, statt ungenutzt in die Kanalisation zu fließen.

AG „Grün und Blau“

Um den zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels wirksamer zu begegnen, wurde bereits 2022 die fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe „Grün und Blau in der Stadt“ gegründet. Deren Ziel ist es, die zahlreichen Vorgaben, Maßnahmen und Planungen zu bündeln und zu strukturieren. Damit die Stadtgestaltung dem neuen Klima entspricht – zum Wohle ihrer Bürger.