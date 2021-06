Lörrach Mehr Tempo beim Klimaschutz

Frage: Herr Schäfer, ist die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks für Bürger zu mühsam?

Wenn alle Menschen so leben würden wie wir Deutschen, bräuchten wir die Ressourcen von mehr als drei Erden. Oder anders herum: Dann hätten wir bereits am 5. Mai die Ressourcen, die uns die Erde für das Jahr bereitstellt, verbraucht. Deshalb einen Kalender, der im Mai startet und dieses Datum nach hinten schieben will – ein Ausdruck einer notwendigen neuen Zeitrechnung. Und das ist gar nicht so mühsam, wie viele befürchten. Die Leute in unserem Kalender wirken ja weder krank noch unglücklich. Die 22 abgebildeten Personen sind keineswegs Exoten, aber sie haben im Durchschnitt einen Fußabdruck von 1,6 Erden. Also nur rund halb so viel wie der Durchschnitt. Das bedeutet aber auch: Es gibt in Deutschland viele Bürger, die mehr verbrauchen. Hier gibt es natürlich große Einsparpotenziale – die eine Änderung im Lebensstil bedeuten, aber möglich sind.