Lörrach Melodien der Solidarität

Mit schönem Ton und einer gekonnt dargebotenen Kantilene glänzte Anna Mazurek auf dem Cello in „Prayer“ von Ernest Bloch.

Zu den Künstlern

Liudmyla Polova (Klavier) stammt aus Kiew und hat zum Teil an der Schola Cantorum Basiliensis studiert. Sie lebt in Basel und unterrichtet an der Musikschule Riehen.

Yaroslav Kutsan (Flöte) ist vor dem Krieg aus Kiew geflohen und lebt zur Zeit in Basel. Zuvor unterrichtete er an der Musikschule Kiew.

Anna Mazurek (Cello), die das Benefizkonzert maßgeblich organisiert hat, ist in Polen geboren und aufgewachsen. Nach Studien in Warschau, Basel und Zürich ist sie seit 2010 Mitglied des SWR-Symphonieorchester in Stuttgart.

Die Kollekte kommt den ukrainischen Kriegsflüchtlingen zu Gute.