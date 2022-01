Lörrach Metallbaufirma an neuer Stätte

„Technische Anlagen benötigen besonderen Schutz. Exakt für diese Zwecke produzieren wir stabile und robuste Plattformen sowie Unterbauten aus Stahl“, beschreibt der aus Tumringen stammende Maschinenbaumeister Brunner die Aktivitäten seines Teams.

Und Brunner ergänzt: „Wenn es darauf ankommt, stabile und robuste Plattformen und Unterbauten zu realisieren, ist Stahl die erste Wahl. Wir erstellen dafür die Pläne, fertigen die Konsolen und übernehmen die Installation vor Ort. So können alle Vorteile genutzt werden, die eine Stahlkonstruktion bietet. Alle Anforderungen einer effizienten Stahlkonstruktion für hochsensible Anlagen werden von uns berücksichtigt.“

Brunner gründete die Firma zusammen mit Rudolf Burkard. Dieser ist ebenfalls Geschäftsführer und Inhaber. Er hat sich zwischenzeitlich jedoch aus Altersgründen weitgehend aus dem Geschäft zurückgezogen.

Die präzise Arbeit und Zuverlässigkeit des Unternehmens werden in der ganzen Region geschätzt, mithin in einem Umkreis von rund 30 Kilometern. „Seit vielen Jahren gelten wir als Spezialist für Ideen im Bereich Metallbau, leichter Stahlbauarbeiten, Edelstahlbearbeitung und Schweißarbeiten“, beschreibt Geschäftsführer Brunner das Portfolio.

Zu den Auftraggebern zählen die öffentliche Hand ebenso wie zahlreiche angesehene Firmen. Unter ihnen Vitra Weil am Rhein, Mondelez und Kaltenbach in Lörrach sowie Boschert in Lörrach-Hauingen und der Baustoffproduzent Holcim.

Aktuell werden sieben Festangestellte und vier Aushilfskräfte beschäftigt. Die Auftragslage, so Brunner, sei gegenwärtig zwar nicht so gut wie noch vor der Pandemie. „Trotzdem sind wir zufrieden und haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen“, freut sich der Geschäftsführer beim Rundgang durch die neue Betriebsstätte im Industriegebiet Haagen.