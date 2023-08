Lörrach Michael Lindemer bangt um seine Tüllinger Straussi

Jedoch: Bereits im Juni 2022 habe er Gelände auf dem Tüllinger erworben. Seinerzeit habe die Landkreisbehörde den Kauf nicht beanstandet – und ihn damit „wie einen Landwirt behandelt“, so Lindemer.

Die Flächeneinordnung

Darauf angesprochen, habe das Landratsamt argumentiert, der von ihm im Sommer 2022 gekaufte Grund und Boden werde als „Wald“ klassifiziert und sei deshalb anders zu bewerten als die landwirtschaftliche Fläche, die er von Helmut Ruser gekauft habe.

Lindemer argumentiert dagegen: Beim Erwerb von Wald habe die Forstbehörde ein Vorkaufsrecht. Diese hätte ihm in einem solchen Fall ein Zeugnis über das Vorkaufsrecht mit Gebührenbescheid ausgestellt. Dies sei nicht geschehen. Deshalb, so Lindemer, sei auch auf dieser Grundlage klar: „Das von mir im Jahr 2022 gekaufte Gelände ist kein Wald, sondern schlicht eine Wiese mit verwilderten Kirschbäumen.“

Dass er – wenn auch im Nebenberuf – Landwirt sei, werde unter anderem durch seine landwirtschaftliche Betriebsnummer und die Steuern, die er aus seinem landwirtschaftlich Betrieb bezahlt, belegt.

Nun ziehe er im Zusammenhang mit der zunächst von ihm erworbenen ehemalige Fläche von Helmut Ruser – diese sei mittlerweile vom Landratsamt an einen anderen Käufer veräußert worden – rechtliche Schritte gegen die Landkreisbehörde in Erwägung. Ruser habe zudem seine Reben ausdrücklich an ihn, Lindemer, veräußern wollen.

Die Perspektiven

Letztlich benötige er absehbar neue Wirtschaftsräume, betont Lindemer. Er wolle seine Strausswirtschaft weiter auf traditionelle Weise mit eigenen Produkten führen, nicht als weitgehend standardisierten Gastronomiebetrieb. Ohne eine zeitnahe Perspektive sehe er die Existenz der Straussi gefährdet.

Auf seiner Facebook-Seite schrieb er: „Schweren Herzens muss ich bekannt geben, dass die Straussi Saison 2023 voraussichtlich unsere Letzte sein wird.“ Er hoffe, dass diese Entwicklung noch abgewendet werden kann. Über die Sichtweise des Landratsamts, das von unserer Zeitung ebenfalls zur Sache angefragt wurde, berichten wir noch.