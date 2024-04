Lörrach: Mit Bach vom Lörracher Burghof nach Buenos Aires

Für Violine und Bandoneon

Ihr Programm „Variations on Buenos Aires“ bewegt sich zwischen Bach und Piazzolla. Wie schon oft gemerkt, ist Bach nichts anzuhaben. Er verträgt Bearbeitungen aller Art, ob als Saxofonquartett, als „Play Bach“-Jazzverschnitt oder wie in diesem Fall das berühmte Doppelkonzert für zwei Violinen in d-Moll (BWV 1043) in einer ungewöhnlichen Fassung für Violine und Bandoneon.

Das hat Originalität, aber auch eine gewisse Subjektivität, und beweist, wie flexibel Bachs Musik auf solche Bearbeitungen reagiert. Es funktioniert. Bach klingt zwar anders als gewohnt, aber mit der Bandoneon-Stimme farblich klangreich.