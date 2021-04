Lörrach Mit Bus statt Bahn ins Klinikum

Das Büro ebp hat laut der Vorlage geprüft, welche Folgen die Bedienung eines provisorischen Haltepunkts am ZKL für die Regio-S-Bahn hätte. Die Ergebnisse wurden wiederum vom Büro sma neutral aufgearbeitet. Die Schlussfolgerung: Bei einem provisorischen Halt am ZKL müssten im Lörracher Stadtgebiet je nach Konzept einer beziehungsweise sogar zwei oder drei bestehende Haltepunkte über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren – bis zum erfolgten Ausbau der Strecke – wegfallen: „Die Züge würden durch diese erst vor etwa 15 Jahren neu gebauten Haltepunkte ohne Halt durchfahren“, heißt es in der Vorlage.

Imageverlust vermeiden

Selbst wenn lediglich der S-Bahn-Halt Schwarzwaldstraße entfallen würde, müsste für die dort täglich ein- und aussteigenden rund 2000 Fahrgäste „ersatzweise ein möglichst gleichwertiger Busverkehr eingerichtet werden“, betont die Vorlage. Indes wurden allein für diesen Haltepunkt bis zu seiner Fertigstellung im Jahr 2007 von der Stadt Lörrach rund 900 000 Euro investiert.

Die drei Autoren kommen deswegen zum Fazit: „Die Streichung von ein, zwei oder gar drei gut frequentierten Haltepunkten im Stadtgebiet widerspricht nicht nur komplett der angestrebten Stärkung des ÖPNV, sondern ist zusätzlich mit hohen Kosten, Einschränkungen und Verlängerungen der Reisezeiten für viele Fahrgäste verbunden.“ Es werde den Bürgern höchstwahrscheinlich leichter zu vermitteln sein, dass der geplante Halt am ZKL erst später realisiert werde. „Der Imageverlust des ÖPNV in Lörrach wäre bei einer Streichung von Haltepunkten im Stadtgebiet enorm.“ Mit der vorgeschlagenen Shuttlebus-Anbindung bis zum Ausbau der Wiesentalbahn werde hingegen „eine verlässliche Anbindung des ZKL an den ÖPNV gewährleistet. Vor allem aber wird nicht in ein gut funktionierendes S-Bahn-System eingegriffen.“

Die Stadt Lörrach hat sich laut Vorlage verpflichtet, solange es keinen S-Bahn-Halt am ZKL gibt, eine Anbindung in Form eines Shuttlebusses einzurichten. Auf dem ZKL-Gelände seien dafür zwei Bushaltestellen geplant. Die Planung für den Umbau des Busbahnhofs am Haltepunkt Brombach/Hauingen zu einer Mobilitätsdrehscheibe sehe zusätzliche Bussteige vor, so dass die benötigte Infrastruktur vorhanden sei. Das Umsteigen sei durch die kurzen Wege einfach, sowohl zur S-Bahn als auch zu den anderen hier verkehrenden Buslinien (6, 10, 16 und 54), so die Vorlage.

Viertelstundentakt geplant

Der Fahrplanentwurf für den Busshuttle sieht die Abstimmung auf die S-Bahnen von und nach Weil am Rhein beziehungsweise Basel vor – geplant ist ein Viertelstundentakt zum ZKL. Ob es darüber hinaus eine direkte Anbindung aus Richtung Steinen, Rheinfelden, dem Kleinen Wiesental oder Kandertal gibt, werde in der weiteren Abstimmung mit dem Landratsamt geklärt.