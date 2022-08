Lörrach Mit dem Smartphone im Sprachbad

Das Smartphone spielt die Hauptrolle in dem kurzen Musical, das 15 Jugendliche in der Sommer-Akademie der VHS unter der Leitung von Kim Schmidt und Alexander Sehringer einstudiert haben. Und zwar komplett in Englisch. „Musik und Theater kann man sehr gut in dieser Sprache machen, in einem ‚Sprachbad‘. Das heißt, man lernt nicht Grammatik oder Vokabeln, sondern man ist in der Sprache drin, man wird von ihr umgeben wie von Wasser“, erklärt Kim Schmidt.

Das Smartphone ist heute Teil der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, man braucht es, man nutzt es, man liebt es. Diese Abhängigkeit war Thema des Musicals, in dem die Jugendlichen in Liedern die Rolle des Handys in ihrem Leben darstellten und hinterfragten. Das Stück haben sie selbst geschrieben, die Liedtexte zum Teil angepasst. In „All you hear is Radio Gaga“ von Queen heißt es etwa „all you need is Internet”.