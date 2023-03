Lörrach Mit E-Bike statt Auto

Für höhere Wohngebiete

Für die Werbeaktion hat die IG Velo den Salzert herausgepickt. Doch richte sich der Blick, sagt Toni Latsch-Gulde, genauso auf Tüllinger oder Bühl und andere Quartiere in den Talflanken: Denn wer in höheren Lagen wohnt, kann heutzutage ebenfalls umweltgerecht mobil sein – also die vielen Vorteile des Fahrrads genießen.

Was hilft, ein ehrgeiziges Ziel der Stadt Lörrach zu erreichen: Bis 2030 soll der Anteil des Velos am Verkehr auf 34 Prozent steigen.

Die IG Velo ist gespannt, wie viele Salzert-Bewohner die Chance zum kostenlosen Ausprobieren nutzen. Diese können sich ab sofort auf der Webseite anmelden. Anfang Mai laufen die Testwochen an.

www.igvelo.de