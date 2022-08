Lörrach Mit Engagement und Kameradschaft

In einer Chronik heißt es: „Mit viel Idealismus stellten sich diese wackeren Feuerwehrmänner dem Dienst am Nächsten zur Verfügung, denn außer einem monatlichen Beitrag von 12 Kreuzern leistete jedes Mitglied zur Anschaffung von Blusen einen Anteil von 24 Kreuzern.“

Der Erste Weltkrieg ließ die Wehr auf ein kleines Häuflein zusammenschmelzen. Zu Beginn des Jahres 1919 wurde der Dienst wieder regelmäßig aufgenommen. Erster Löschzugführer nach der Eingemeindung Tumringens 1935 war Emil Kropf.

Frauen sprangen ein

Da im Zweiten Weltkrieg wiederum viele Kameraden zum Militärdienst mussten, wurde es notwendig, eine Frauenwehr aufzustellen. Weiter heißt es: „Nach Kriegsende organisierte sich die Wehr alsbald wieder.

Oskar Rapp wurde Löschzugführer, sein Nachfolger wurde Adolf Höfle.“ Adolf Nicklas hatte danach die Leitung bis zum Jahr 1969. Ihm folgte Rudolf Denzer bis 1976.

Danach startete die immerhin 33 Jahre dauernde Ära des Löschzugführers Roland Trefzer. Unter seiner Regie wurde 1984 das neue Gerätehaus in den Teichmatten bezogen. Außerdem sorgte er dafür, dass auch Frauen in der Feuerwehr aktiv sein konnten. Er war zudem maßgeblich beteiligt an der Erweiterung des Gerätehauses. Trefzer war bis zum „150-jährigen“ der Feuerwehr Lörrach im Jahr 2009 Löschzugführer in Tumringen.

Freunde in Argentinien

Infolge einer innigen Freundschaft, die durch einen argentinischen Kameraden zustande kam, pflegt die Tumringer Wehr bis heute Kontakt zu einem befreundeten Team in Ruiz de Montoya, das schon mehrfach besucht wurde und bei dessen Gründung mit Fachwissen und zwei Fahrzeugspenden geholfen wurde.

Im Lörracher Jubiläumsjahr 2009 übergab Trefzer die Leitung an Oliver Geyer, der – wie auch sein Vorgänger – gleichzeitig stellvertretender Abteilungskommandant in Lörrach wurde. Die Freundschaft nach Argentinien wurde unter Geyer weiter ausgebaut.

Neuer Löschzugführer

Nach 13 Jahren findet derzeit erneut ein Löschzugführer-Wechsel statt. Oliver Geyer übergibt das Kommando an Michael Hugenschmidt, der sich im Gespräch mit unserer Zeitung über ein gut aufgestelltes junges Team mit vorzüglichem Leistungsstand freut.

Zusätzlich gibt es eine 16-köpfige Altersmannschaft.

Aufruf zum Ehrenamt

Allerdings bedauert Hugenschmidt, dass die Zahl der Aktiven – aktuell 15 Männer und eine Frau – rückläufig ist. „Wir rufen deshalb gerne auf, sich ehrenamtlich im Löschzug Tumringen zu engagieren und die Kinder zu unserer tollen Jugendfeuerwehr zu animieren.“

„Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 11. September, ab 10 Uhr am Gerätehaus, Mühlemattstraße 6. Ab 11 Uhr Konzert der Stadtmusik. Fahrzeugausstellung, Vorführungen durch Jugendwehr und Aktive. In einer Fotobox können sich Besucher in Feuerwehrkleidung ablichten lassen und die Fotos mit nach Hause nehmen.