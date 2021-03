Lörrach Mit Freude ans Amtsgericht Lörrach

Der gebürtige Esslinger lebt in Efringen-Kirchen und war zuletzt an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Berlin, als Referent in den Bereichen Zivilprozessrecht, Mediation, Verbraucherschlichtung und „Legal Tech“ abgeordnet.

Nach dem Jurastudium in Konstanz und Newcastle upon Tyne absolvierte Christoph Gadesmann mehrere Stationen in der baden-württembergischen Justiz, unter anderem am Oberlandesgericht Karlsruhe.