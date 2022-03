Lörrach Mit geballten Gefühlen

Schnell hat das Publikum mit Kossi Sebastien Aholou-Wokawui aus Togo seinen Lieblingstänzer ausgemacht und ihn mit Sonderapplaus bedacht: Tatsächlich sticht er durch seine Körperlichkeit, sein teils augenzwinkerndes Schauspiel und seine tänzerische Vitalität heraus.

Wobei das gesamte Ensemble mit seinen so unterschiedlichen Biografien und Ausbildungen sich überzeugend präsentiert: präzise, kraftvoll, facettenreich, dem Thema hingegeben.

Ihre Persönlichkeit noch besser ausspielen können die Mitglieder der Tanzkompanie im zweiten Teil des Abends: „Songs of Love and Bones“. Die Liebe: Symbiotisch, zärtlich, abgründig, verzweifelt – all diese Facetten werden ausgetanzt. Das Paar, dessen Körper verschmelzen und sich dann wieder abstoßen, zwischen Nähe und Machtkampf; der Verzweifelte zu einer Version von Jacques Brels Chanson „Ne me quitte pas“ mit seiner unter die Haut gehenden Einsamkeit; der Macho, der in „A Mans’s World“ lebt – und doch ohne die Frauen nicht kann. Das Thema Liebe bietet den Tänzern eine schillernde Bandbreite an Emotionen. Hier präsentierte sich erstmals ein junges Tanzensemble, das im Burghof jederzeit wieder willkommen ist.