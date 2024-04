Lörrach: Mit Geschlossenheit und Solidarität

Aber nicht nur das Monetäre sei wichtig, vielmehr trage auch die Freizeit zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Und was die Sicherheit betreffe, so habe das Thema „Wohnen“ eine wichtige Funktion. Der steigende Bauindex, der Zinsanstieg, das alles mache sich im Bau stark bemerkbar. Lutz rechnete vor, dass beim Bau einer Wohnung von 80 Quadratmetern der Quadratmeterpreis bei rund 4000 Euro liege. So kämen mit allen anderen Kosten letztendlich locker 350 000 Euro zusammen.