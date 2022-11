Lörrach Mit gutem Gewissen sanieren

Zu: „Rathaus-Sanierung soll 73 Millionen Euro kosten“, Die Oberbadische vom 17. NovemberDie Sanierung oder der Abriss ihrer Rathäuser beschäftigen nicht nur die Stadt Lörrach seit Jahren. In zahlreichen Städten in Deutschland werden marode Rathäuser abgerissen: Ludwigshafen, Waldstetten, Hinterzarten. Das rund 50 Jahre alte Lörracher Rathaus ist bautechnisch und energetisch seit Jahren ein Sanierungsfall, die Schäden sind zum Teil sicherheitsrelevant. Kann ein 50 Jahre altes Gebäude überhaupt mit gutem Gewissen saniert werden? Das Bundesamt für Bauwesen schätzt die mittlere Lebensdauer von Hochhäusern in Stahlbeton-Bauweise auf etwa 80 Jahre. Durch die seit Jahren vorhandenen Schäden an der Fassadenverkleidung könnte der Stahlbeton des Rathauses so geschädigt sein, dass sich die Lebensdauer noch weiter verkürzt. Es verbleiben also noch etwa 30 Jahre Nutzungsdauer für das jetzige Rathaus. Für den Gemeinderat und die Bürgerschaft wäre es interessant und wichtig, die Gesamtkosten für alle in Frage kommenden Varianten zu kennen. Etwa eine Betrachtung der Lebenszykluskosten von der Planung über die Sanierung bis zum Abriss sowohl des alten Rathauses als auch eines möglichen Neubaus an anderer Stelle. Nach Untersuchungen der Uni Münster machen die Kosten für einen Neubau nur zehn bis 20 Prozent der Lebenszykluskosten aus, die Kosten für die Nutzung der Gebäude aber 80 bis 90 Prozent. Mit einem modernen, solide gebauten Neubau könnte also über die gesamte Nutzungsdauer viel Geld gespart werden. Hat die Verwaltung untersucht, wie sich die zunehmende Digitalisierung auf Verwaltungsprozesse auswirkt, etwa auf die Anzahl und Art der Arbeitsplätze im Rathaus? Zahlreiche behördeninterne Prozesse werden sich (hoffentlich) verschlanken und beschleunigen. Können diese Veränderungen in einem 50 Jahre alten Gebäude realisiert werden? Im Zusammenhang mit dem Abriss oder der Sanierung des Rathauses sollte auch die Präsenz der Verwaltung in den Orts- und Stadtteilen verschlankt und modernisiert werden. Thomas WaldheckerLörrach