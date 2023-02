Lörrach Mit hohen Baupreisen wieder eine Planungssicherheit

Auch die Gaspreise sinken, rechnet Neuhöfer-Avdic mit weiteren Entlastungen. Doch: „Es sind Baupreiskosten, die sich richtig gewaschen haben.“ Auch Grünen-Fraktionsvorsitzende Margarete Kurfeß bezeichnete die Baukosten als „ein starkes kommunales Problem“. Das Fazit, welches das statistische Bundesamt angesichts der aktuellen Situation zieht: „Die Erzeugerpreise stiegen innerhalb von einem Jahr um 21,6 Prozent und damit verlangsamte sich im Dezember 2022 der Preisauftrieb zum dritten Mal in Folge. Steigende Energiepreise sind hauptverantwortlich für Preisentwicklung. Steigende Energiepreise verteuern Transport und Herstellung der Baumaterialien.“

Die Personaldecke

Die Personalsituation entspannt sich zumindest ein Stück weit, wird bei Blick auf die Stellenbesetzung im Fachbereich Hochbau deutlich. So sind zwar weiterhin fünf von 27 Stellen unbesetzt (18 Prozent), doch die Tendenz ist laut Bürgermeisterin „leicht fallend“. Angesichts einer nicht eingebrochenen Baukonjunktur und damit den gesicherten Jobs in diesem Bereich, strömen auch keineswegs mehr Architekten oder Bauzeichner in einen sicheren Verwaltungsjob.