Lörrach Mit individuellen Aktionen

Zur Eröffnung des Herbstfestes findet am Samstag, 8. Oktober, ab 9 Uhr die ökumenische Andacht „AN-ge-Dacht“ auf dem Marktplatz statt. Wie in den Jahren zuvor zeigen die Marktbeschicker die Vielfalt an heimischen Kürbissen. Die Kürbisse für den Schnitzwettbewerb können vor Ort geschnitzt oder als fertige Schnitzereien auf dem Marktplatz abgegeben werden. Eingeteilt in vier Altersstufen wird prämiert. Am Sonntag um 17 Uhr steht die Prämierung an.