Lörrach Mit Lernpaket und Schulbox

Wegen der Corona-Pandemie sind alle Schulen bis Mitte Februar geschlossen. Präsenzunterricht findet nur für die Abschlussklassen statt. An der Waldorfschule erhalten die Klassen eins bis sechs jedoch keinen klassischen Online-Unterricht. „Wir halten es nicht für gut, wenn die Kinder in diesem Alter vier bis fünf Stunden am Tag am Bildschirm sitzen“, sagt Valerie Ralle. Stattdessen bringen die Klassenlehrerinnen den Kindern Lernpakete nach Hause oder die Familien holen die Pakete zu festgesetzten Zeiten in einer „Box“ in der Schule ab.

Enthalten sind Aufgaben für alle Fächer. Im Englischunterricht werden die Fünft- und Sechstklässler zum Beispiel aufgefordert, alle Gegenstände, die sie auf Englisch benennen können, zu zeichnen oder zu fotografieren. Die Ergebnisse können sie in die Schulbox werfen oder über eine Lernplattform zeigen. Über verschiedene Medien halten die Lehrerinnen Kontakt zu den Kindern. Zu festgesetzten Zeiten rufen sie bei ihnen an. Gut tue es den Kindern auch, zweimal pro Woche mit der Klasse und ihrer Lehrerin per Video zu plaudern.